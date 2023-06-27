Биолог рассказал, как действовать при встрече со змеей

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При встрече со змеей лучше не приближаться к ней и не пугать ее. Об этом Москве 24 рассказал биолог Павел Глазков.

Ранее начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров объяснил, с чем связано появление змей у домов жителей ТиНАО. По его словам, это происходит из-за жаркой и засушливой погоды.

Змеи ищут влажные места, например под подъездом, чтобы охладиться и попить. Бурмистров обратил внимание, что с ними можно столкнуться не только в ТиНАО. Он пояснил, что поступает много обращений, но отлов не производится, так как речь идет про ужей, которые никому не вредят.

Биолог Павел Глазков напомнил, что ужи не относятся к роду ядовитых змей. "Эти змеи не ядовитые и не нападают на человека. Ужи вообще пугливые. Не бывает такого, чтоб он сами на человека набрасываются", – подчеркнул эксперт.

Тем не менее даже при встрече с неядовитой змеей лучше проявлять осторожность.





Павел Глазков биолог Змею, какой бы она ни была – ядовитая или не ядовитая, лучше не трогать. Ни в коем случае не надо ее брать в руки. Потому что они могут укусить в целях самообороны. Поэтому лучше не приближаться, не пугать ее, а просто пройти мимо.

Ранее россиянам рассказали, каких опасных змей можно встретить на отдыхе. Например, на Кавказе, а также на северо-востоке Крыма обитают гадюки. Вместе с тем на территории Дагестана существует риск встретиться с гюрзой. Она относится к роду гигантских гадюк.

