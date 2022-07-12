Россиян предупредили об опасных змеях, которых можно встретить на отдыхе

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Сотрудник Института биоорганической химии РАН, герпетолог Владислав Старков заявил, что, путешествуя по северо-востоку Крыма или Кавказу, можно встретить гадюк. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Часто в поле зрения курортников попадают степная или кавказская гадюки. Ядовитые змеи в основном обитают на северо-востоке Крыма, до Керченского полуострова. На южный берег степная гадюка не проникает. Но встречается в горах по северному склону, живет в местах, где могут располагаться грязевые курорты", – отметил эксперт.

В Дагестане отдыхающие могут встретить гюрзу, которая относится к роду гигантских гадюк. Старков отметил, что эти змеи достигают в длину до 2 метров, а масса их в 20 раз больше, чем у самой большой обыкновенной гадюки.

"Укус гюрзы на порядок опаснее, чем укус гадюки. <...> У гюрзы размер зубов составляет около 1,5 сантиметра, и змея может впрыснуть до 100 миллиграммов яда (для сравнения, гадюка – 3–4 миллиграммов). А его токсичность примерно одинакова", – заключил специалист.

На зарубежных курортах также встречаются опасные змеи. Так, герпетолог предупредил об опасности степной, носатой, малоазиатской гадюк, а также гюрзы в Турции. В Арабских Эмиратах же ядовитых змей почти нет.

Ранее зоолог, ветеринар Евгений Рыбалтовский рассказал, что при укусе змеи нельзя накладывать жгут. В этом случае, пояснил специалист, в перетянутой конечности происходит концентрированное действие яда. Исходом такого процесса может стать ампутация.

