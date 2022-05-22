Зоолог рассказал, что делать при укусе змеи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Практически ни одна змея не будет первой атаковать человека. В большинстве случаев она постарается уползти подальше, сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на Мосприроду.
В материале разъясняются правила, которые следует соблюдать при встрече с любой змеей.
Во первых, не нужно приближаться и тем более трогать змею. При ее обнаружении в непосредственной близости, нельзя делать резких движений.
Во-вторых, при прогулках на природе необходимо внимательно смотреть под ноги, а также, не нужно шарить руками под листвой.
В свою очередь, зоолог, ветеринар Евгений Рыбалтовский подчеркнул, что при укусе гадюки, ни в коем случае нельзя накладывать жгут.
"При его наложении мы прекращаем распространение яда по организму. Таким образом, в конечности, перетянутой жгутом, происходит концентрированное действие яда. Исходом может стать ее ампутация", – пояснил эксперт.
Специалист добавил, что необходимо наложить повязку и незамедлительно обратиться к врачу.
Как уточняется, при обнаружении змеи во дворе или в помещении, необходимо позвонить на общегородскую горячую линию 8 (495) 777-77-77.
Ранее старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Марина Яковенко рассказала, что при укусе змеи необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь или самостоятельно отправиться в медучреждение. На месте же можно очистить рану мыльной проточной водой чистыми руками, а после продезинфицировать место укуса. Затем рекомендуется наложить чистую недавящую повязку, а тело освободить от одежды и украшений.
Зоолог оценил опасность змей в городе
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