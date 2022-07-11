Врач рассказал, кого чаще всего кусают комары

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Частота укусов комаров зависит от множества факторов, в том числе группы крови, температуры тела и физической активности. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.
"На предпочтения комаров влияет целый ряд факторов – это вес, температура, частота дыхания, запах и даже группа крови", – сказал специалист.
Он отметил, что часто от укусов комаров страдают люди, которые предпочитают заниматься спортом на природе. Дело в том, что этих насекомых привлекает молочная кислота, которая вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок. Кроме того, привлечь комаров может учащенное дыхание, повышенная температура тела, духи и крема, особенно с запахом лаванды.
В числе тех, кто подвержен вниманию кровососущих, находятся также полные люди, люди с первой группой крови и любители выпить. В последнем случае даже небольшого количества пива достаточно, чтобы привлечь комаров, добавил Асанов.
Ранее педиатр Ирина Лысенко рассказала, что уменьшить зуд после укуса комара можно с помощью крема с цинком или однопроцентным содержанием гидрокортизона, раствора каламина. Наносить их необходимо трижды в день, пока зуд не прекратится.
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