Врач рассказал, как действовать в случае укуса клеща

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о правильном порядке действий в случае укуса клеща, сообщает "Газета.ру".
Главная опасность заключается в том, что клещ может быть заражен вирусом энцефалита, объяснил специалист. Однако, по его словам, существует эффективное лечение, приступить к которому необходимо в течение 4 дней после укуса. Именно поэтому нужно действовать оперативно, отметил Поздняков.
"После укуса клеща необходимо провести его исследование. Необязательно живого, можно и мертвого: нужна голова и хотя бы 2/3 туловища. <...> Клеща лучше привезти в лабораторию в течение суток, максимум – в течение трех, и желательно, чтобы он был целым", – сказал врач.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в больницы с укусами клещей по состоянию на первую неделю июня обратились 174 786 россиян, среди них – 46 568 детей.
В ведомстве отметили, что было подтверждено 74 случая клещевого энцефалита. При этом привились от вируса 2,23 миллиона человек. Чаще всего к медикам обращались жители Свердловской, Кемеровской, Томской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии, Кировской области и Красноярского края.
По словам санитарного врача, дезинфектолога Николая Дубинина, в защите от клещей необходимо пользоваться акарицидными средствами против паразитов. С их помощью требуется обработать дачный участок, а особенно траву, кусты и прикорневую зону деревьев.
"Доктор 24": сезон клещей в Москве
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