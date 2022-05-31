Энтомолог рассказал, можно ли определить опасного клеща на глаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, что определить, является ли клещ переносчиком заболевания, можно только при лабораторном исследовании.

По словам специалиста, эти паразиты способны передавать человеку клещевой энцефалит и боррелиоз. Тем не менее зараженными могут быть не все клещи.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Далеко не все клещи переносят что-либо в принципе. Есть такие, у которых ничего нет. Но если просто посмотреть на самого клеща, никак не поймешь, переносит он что-то или нет. По самому клещу без лабораторного оборудования предсказать невозможно.

В любом случае необходимо соблюдать все меры безопасности для защиты от клещей, подчеркнул Хряпин. Для этого на прогулку следует надевать плотную одежду, которая не допустит проникновения паразитов к незащищенным участкам кожи.

"Лучше всего выбирать одежду светлых оттенков, на которых хорошо видно клеща. Обычно клещ попадает на человека с травы, вы его на светлом фоне одежды хорошо заметите и быстро снимете, таким образом предотвратив саму возможность укуса и инфицирования", – говорит энтомолог.

Кроме того, можно нанести на одежду специализированные средства, которые отпугивают паразитов и способны даже убить их, уточнил биолог.

Специалист добавил, что не существует группы риска, для которой укус клеща может быть наиболее опасен. Под ударом находятся люди всех возрастов и с любым состоянием здоровья.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Если вы провороните начало заражения, развитие болезни и не уделите внимания ее лечению с самого начала, она и взрослого вполне здорового человека способна довести до инвалидности.

"Чем раньше мы снимем клеща, который нас укусил, тем лучше. Чем дольше на вас весит клещ, тем больше он способен передать в вашу кровь возбудителя инфекции", – предупреждает Хряпин.

Ранее россиянам рассказали, что для защиты от укуса клеща следует применять акарицидные средства. В частности, по словам санитарного врача, дезинфектолога Николая Дубинина, с их помощью нужно обрабатывать дачный участок. Причем особое внимание необходимо обратить на прикорневую зону деревьев, траву и кусты.

