Ветеринар назвал самую опасную ошибку при обнаружении клеща на собаке

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, что главная ошибка, которую допускают владельцы собак, – не реагировать на укус клеща.
"Самая опасная ошибка – это не реагировать, думать, что это просто насекомое, которое напьется крови и уйдет восвояси. На это рассчитывать точно не следует. Это переносчики особо опасных заболеваний и для собак, и для кошек. Для собак это более опасно", – отмечает специалист.
Укус клеща может привести к летальному исходу, если вовремя на него не среагировать, отмечает ветеринар. "Есть кровепаразитарные заболевания. Они могут иметь сверхострое течение. Утром клещ укусил, а вечером уже у животного поднялась температура. На следующий день кровавая моча пошла, заплетаются ноги, то есть неврологическая симптоматика. Если быстро не оказать помощь, летальность очень высокая", – предупреждает врач.
Поэтому после того как владелец животного обнаружил клеща, лучше незамедлительно его снять. Делать это следует по определенным правилам, продолжает специалист.
Лучше выкручивать клеща специальным инструментом, который можно купить в зоомагазине, говорит эксперт. Если под рукой его нет и ветеринарная клиника далеко, можно воспользоваться другим действенным методом – обильно намазать клеща йодом, помассировать и начать покачивать его из стороны в сторону. Тогда он без труда выйдет, объясняет ветеринар.
После того как клеща сняли, нужно обратиться в ветеринарную клинику. Если такой возможности нет, следует наблюдать за самочувствием животного в течение недели, говорит врач. Если вы собрались на дачу, поездку после укуса клеща лучше отложить.
"Вдруг что-то произойдет, а ветеринарных служб нет рядом или они не круглосуточные, а собаке вечером стало плохо. Нужно предусматривать возможность обращения в ветеринарное учреждение при возникновении отрицательных симптомов", – заключил специалист.
Ранее главный врач городской клинической больницы имени Виноградова и родильного дома № 4 Ольга Шарапова рассказала, как человеку защититься от клещей. Специалист посоветовала для прогулок на природе использовать репелленты, надевать полностью закрывающую тело светлую одежду и осматривать ее каждые 20 минут. Кроме того, если брать с собой питомца, то его также надо обработать против клещей. Вместе с тем после каждой прогулки шерсть животного следует проверять на наличие кровососущих.
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