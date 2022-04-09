В Мособлдуме напомнили о правилах безопасности в лесу в связи с началом активности клещей

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В связи с началом активности клещей в Московской области людям нужно помнить о правилах индивидуальной безопасности в лесу, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на первого зампреда комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александра Орлова.
"Каждый житель, отправляясь в лес, обязан соблюдать правила индивидуальной безопасности, чтобы избежать укуса клеща: надевать плотную закрытую одежду, обрабатывать ее и открытые участки тела специальными репеллентами", – отметил Орлов.
При этом, как уточнил зампред комитета Мособлдумы, каждый год с наступлением сезона парки и скверы региона обязательно обрабатывают от этих насекомых.
"Но не стоит забывать, что Лесной кодекс Российской Федерации запрещает применение на территории подмосковных лесов токсичных препаратов, которые могут вызвать химические поражения и отравления человека как во время пребывания в лесу, так и после употребления в пищу его ресурсов, например, грибов и ягод", – заключил Орлов.
О начале сезона активности клещей в Московской области ранее предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года случаев присасывания клещей зарегистрировано не было. При этом специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с укусами клещей, в Подмосковье.
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