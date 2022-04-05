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Сезон активности клещей начался в Московской области, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

"По состоянию на 31.03.2022 года в медицинские организации Московской области обратились пять человек по поводу присасывания клещей, все дети", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года случаев присасывания клещей зарегистрировано не было. При этом специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с укусами клещей, в Подмосковье.

27 марта в Воронежской области заявили о первом зафиксированном случае укуса клеща в этом году. В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю уточнило, что ежегодно первых активных клещей регистрируют в третьей декаде марта – первой декаде апреля.

