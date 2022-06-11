Почти 175 тысяч россиян обратились к врачам с укусами клещей

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В больницы с укусами клещей, по состоянию на первую неделю июня, обратились 174 786 россиян, среди них – 46 568 детей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений", – говорится в сообщении ведомства.
Также было подтверждено 74 случая клещевого энцефалита. При этом привились от вируса 2,23 миллиона человек. Чаще всего к медикам обращались жители Свердловской, Кемеровской, Томской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии, Кировской области и Красноярского края.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве стали чаще регистрировать боррелиоз после укуса клещей. В 2010 году выявили почти 500 случаев, а в 2021-м – 1050. Специалисты связывают рост с лучшей выявляемостью. При этом в столице болезнь Лайма находят в два раза чаще, чем в области.
По словам санитарного врача, дезинфектолога Николая Дубинина, в защите от клещей необходимо пользоваться акарицидными средствами против паразитов. С их помощью требуется обработать дачный участок, а особенно траву, кусты и прикорневую зону деревьев.
"Доктор 24": сезон клещей в Москве
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