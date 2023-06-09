Спасатели поймали найденную в ванной москвички змею

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Змею, которую обнаружила москвичка в своей ванной в квартире столичного района Чертаново, поймали. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Спасатели получили сообщение об инциденте по адресу Чертановская улица, дом 31, в 12:18 в пятницу, 9 июня.

На место случившегося направились силы пожарно-спасательного гарнизона, включая расчет столичного Пожарно-спасательного центра. Спасателям удалось поймать пресмыкающееся, пострадавших нет.

До этого терапевт Наталья Зубарева рассказала, что после укуса змеи важно своевременно обработать рану и пить больше жидкости. При этом эксперт предостерегла от попыток наложить жгут на рану. Также нельзя дезинфицировать укус изнутри посредством спиртосодержащего напитка.

Ранее биолог Павел Глазков сообщил, что в первые минуты после укуса гадюки необходимо удалить из раны яд, обеспечить пострадавшему обильное питье и обратиться к врачу. При этом он отметил, что сама по себе гадюка не агрессивна, а кусает только в том случае, если взять ее в руку или случайно наступить на нее.

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