Биолог рассказал, что делать в первые минуты после укуса гадюки

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При укусе гадюки в первые же минуты необходимо удалить из раны яд, обеспечить пострадавшему обильное питье и обратиться к врачу. Об этом Москве 24 рассказал биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.

Ранее специалисты Управления госохотнадзора Минэкологии Московской области сообщили, что в столичном регионе проснулись гадюки. Чаще всего их можно встретить во влажных лесах или болотистой местности на востоке и севере области – в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Талдоме.

По словам Глазкова, первые две-три недели после пробуждения гадюки будут держаться вблизи места массовой зимовки. Именно поэтому можно встретить высокую концентрацию змей на одном участке в этот период.

"Сейчас гадюки вялые и могут близко подпустить человека. Однако надо помнить, что у них очень стремительный бросок – можно не успеть одернуть руку. Поэтому важно не подходить к гадюке ближе чем на метр-полтора. Тем более показывать ее ребенку", – рассказал эксперт.





Павел Глазков биолог, кандидат биологических наук Сама по себе гадюка не агрессивна и кусает только в том случае, если взять ее в руку или случайно наступить на нее. Поэтому в лесу лучше всего носить высокую резиновую или кожаную обувь и смотреть под ноги.

Если змея все-таки укусила, важно в первые минуты начать отсасывать яд. Таким образом, можно избавиться от 50% опасного вещества, подчеркнул Глазков.

"Это очень существенная цифра, особенно если гадюка напала на ребенка. В ротовой полости яд безвреден, даже если у вас есть ранки. Это белок, который начнет расщепляться при контакте со слюной. Гораздо опаснее, если он попадет в кровоток", – рассказал специалист.

Затем нужно обеспечить пострадавшему обильное питье: подойдет любая жидкость, кроме алкоголя. После этого нужно обратиться к врачу, рассказал эксперт.





Павел Глазков биолог, кандидат биологических наук Нельзя разрезать и прижигать место укуса – это бессмысленно и опасно. Вы потом дольше будете лечить этот ожог и рану. И ни в коем случае не накладывайте жгут. Это не задержит яд и может спровоцировать застой крови.

По словам биолога, укус гадюки в большинстве случаев неопасен для человека. Во-первых, этот вид редко выделяет яд при нападении, для змеи это слишком энергозатратно. Во-вторых, даже если вещество попадает в организм, то в микродозе, отметил Глазков.



"Укус может нанести вред аллергикам и детям младше пяти лет из-за небольшой массы тела. Им нужно оказывать первую помощь еще оперативнее. Кроме того, если вы или ваш ребенок страдает аллергией, всегда берите в лес антигистаминные препараты. Лучше в уколах, так как они действуют быстрее", – порекомендовал биолог.

Глазков добавил, что гадюки – единственный ядовитый вид змей, обитающий в Подмосковье.

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