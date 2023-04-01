Орнитолог объяснила, нужно ли подкармливать птиц весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Весной птицы не нуждаются в подкормке, но можно сделать для них временное жилище. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

Ежегодно 1 апреля в мире отмечается Международный день птиц. Его цель – сохранить видовое разнообразие и численность пернатых.





Елена Чернова сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Когда снег и земля оттаивают, кормушки теряют свое значение. А с момента активного гнездового сезона и размножения даже становятся опасными, потому что, когда пернатые прилетают туда, они становятся легкой добычей для хищников. В паре, где погибает один из родителей, у птенцов становится меньше шансов вырасти. Если погибают оба, они обречены.

Кроме того, весной появляются насекомые, и птицы прекрасно справляются со своим пропитанием сами, отметила орнитолог.

"Если вы хотите как-то помочь им, изготовьте дуплянку – небольшое жилище из обрезка бревна. Сейчас самое время это сделать, так как пока не начался активный гнездовой сезон и птицы не обустроили себе жилище", – заключила Чернова.

Ранее биолог Павел Глазков призвал не кормить белок миндалем. В нем много синильной кислоты, которая смертельно опасна для этих животных, пояснил он.

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