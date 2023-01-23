Столичный центр реабилитации диких животных принял более 370 подопечных в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В 2022 году центр реабилитации диких животных при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в Андрейкове принял 371 подопечного. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Половину принятых в центр составили утки, совы, чайки и лисы. Также специалисты организации позаботились об африканском льве, тигре, пуме, фазане и других экзотических животных и птицах.

За прошлый год в центр поступило более 2,3 тысячи звонков. Чаще всего горожане сообщали о нуждающихся в помощи лисах, утках и хищных птицах.

После завершения реабилитационного периода в дикую природу удалось вернуть 90 животных и птиц: белок, уток, ласточек, дроздов и других. Некоторые из птиц оказались в центре из-за потери сил во время перелета. Однако в центре по-прежнему находятся 812 животных.

Сообщить о нуждающихся в помощи животных и птицах можно по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее в Москве зафиксировали активность диких лис из-за начавшегося у них брачного периода. Животные стали чаще выходить к людям для поиска пары и жилья для разведения потомства. Излюбленными местами лис часто становятся больницы, школы и детские сады, в связи с чем организациям советовали быть более внимательными.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!