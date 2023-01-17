Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк собрал 50 мешков подарков для своих обитателей с 13 по 15 января в рамках акции "В зоопарке ждут подарки". Посетители приносили разные полезные мелочи для животных в обмен на бесплатный вход. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель зоопарка Светлана Акулова отметила, что эта акция уже стала традиционной. По ее словам, в этом году в ней решили поучаствовать 4 255 человек. Некоторые приходили с рисунками, которые передавали сотрудникам зоопарка в благодарность за заботу о животных.

"Акция "В зоопарке ждут подарки" проходит у нас с 2019 года. Она настолько полюбилась москвичам, что многие из них даже специально к ней готовятся и заранее покупают игрушки для наших питомцев", – добавила она.

Посетители приносили:

резиновые мячи;

гантели;

кольца;

косточки;

кормушки;

канатные лесенки для птиц.

волейбольные мячи отдадут ластоногим для игр;

силиконовые кольца подарят кустарниковым собакам для тренировки жевательных мышц;

в кубы и пирамидки спрячут лакомства для сурикатов;

кормушки и лесенки разместят в павильонах у птиц.

Отмечается, что игрушки должны пройти проверку, и только потом они попадают к питомцам. Специалисты должны убедиться в их безопасности и экологичности. Подарки планируют распределить следующим образом:Ранее сообщалось, что Московский зоопарк в период праздничных дней собрал почти тысячу хвойных деревьев. Сотрудники зоосада уточнили, что пихтами и елями укомплектованы все отделы.

Оказалось, что новогодние деревья – это игрушки, укрытия и точилки для животных, а также украшение вольеров. Для некоторых обитателей зоопарка еловые ветки – это вкусная закуска, так как хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

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