Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:52

Город

Московский зоопарк собрал 50 мешков подарков для своих обитателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк собрал 50 мешков подарков для своих обитателей с 13 по 15 января в рамках акции "В зоопарке ждут подарки". Посетители приносили разные полезные мелочи для животных в обмен на бесплатный вход. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель зоопарка Светлана Акулова отметила, что эта акция уже стала традиционной. По ее словам, в этом году в ней решили поучаствовать 4 255 человек. Некоторые приходили с рисунками, которые передавали сотрудникам зоопарка в благодарность за заботу о животных.

"Акция "В зоопарке ждут подарки" проходит у нас с 2019 года. Она настолько полюбилась москвичам, что многие из них даже специально к ней готовятся и заранее покупают игрушки для наших питомцев", – добавила она.

Посетители приносили:

  • резиновые мячи;
  • гантели;
  • кольца;
  • косточки;
  • кормушки;
  • канатные лесенки для птиц.

Отмечается, что игрушки должны пройти проверку, и только потом они попадают к питомцам. Специалисты должны убедиться в их безопасности и экологичности. Подарки планируют распределить следующим образом:

  • волейбольные мячи отдадут ластоногим для игр;
  • силиконовые кольца подарят кустарниковым собакам для тренировки жевательных мышц;
  • в кубы и пирамидки спрячут лакомства для сурикатов;
  • кормушки и лесенки разместят в павильонах у птиц.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк в период праздничных дней собрал почти тысячу хвойных деревьев. Сотрудники зоосада уточнили, что пихтами и елями укомплектованы все отделы.

Оказалось, что новогодние деревья – это игрушки, укрытия и точилки для животных, а также украшение вольеров. Для некоторых обитателей зоопарка еловые ветки – это вкусная закуска, так как хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

Гориллы и шимпанзе получили пледы в зоопарке Казани

Читайте также

животныегород

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика