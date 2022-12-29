Рекордное количество детенышей появилось в Московском зоопарке в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба зоопарка

В этом году в Московском зоопарке на свет появилось рекордное количество детенышей – 1,6 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Уточняется, что в этом году на территории зоосада родился детеныш гигантского цепкохвостого сцинка и детеныш мексиканского ядозуба – единственной ядовитой ящерицы. Также потомством обзавелись розовые и кудрявые пеликаны, бакланы, беркуты, черные и черношейные лебеди, розовые и красные фламинго и многие других.

"В Центре воспроизводства редких видов животных появились на свет птенцы полярных сов и белоплечих орланов. А в филиале Московского зоопарка – зоосаде в Вотчине Деда Мороза – вылупились птенцы западно-сибирского филина. Также много рождений было и у млекопитающих", – говорится в сообщении.

Ранее Московский зоопарк объявил о запуске акции по сбору праздничных деревьев. Там объяснили, что хвойные деревья станут новой игрушкой или полезным лакомством для животных. При этом передать ели могут лишь компании. От частных лиц деревья не принимают, так как они могут быть опасны из-за оставшихся украшений.



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