Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку

Фото: Агентство "Москва"

Живущие в Московском зоопарке мадагаскарские тенреки ушли в спячку, сообщается в телеграм-канале зоосада.

"У наших "типа ежиков" очень необычная спячка – они начинают засыпать, когда температура воздуха опускается до 16–18 градусов – для них это означает, что пришла зима", – рассказали в зоопарке.

Там также уточнили, что специалисты понижают температуру в помещении, чтобы имитировать для животных мадагаскарскую зиму.

Кроме того, как уточнили в столичном зоосаде, тенреков постоянно взвешивают. Так, например весной, когда масса животных спадет до нужной, условия в помещении изменят на летние, а именно – увеличат температуру и влажность воздуха, а также предоставят обильное питание.

Ранее в Московском зоопарке в спячку ушли и белогрудые ежи. Отмечалось, что во время сна у них замедляется метаболизм, температура тела падает до 1,8 градуса, а частота дыхания сокращается до одного вздоха в минуту.

К апрелю же, когда приходит время выхода из спячки, зверьки могут потерять до 35% своей массы. Примерно в этот момент у них начинается брачный сезон.



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