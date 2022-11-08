Белогрудые ежи ушли в зимнюю спячку в Московском зоопарке

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Белогрудые ежи ушли в спячку в преддверии зимы в Московском зоопарке. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"В зоопарке белогрудые ежи уснули на зиму. И тем самым открыли сезон спячки. Перед этим ежи активно ели и набирали вес. К началу спячки зверьки могут значительно поправиться, как и другие зимоспящие животные", – говорится в сообщении.

В зоопарке пояснили, что запасы жира ежам необходимы, чтобы пережить зимний период. Во время сна у них замедляется метаболизм, температура тела падает до 1,8 градуса, а частота дыхания сокращается до одного вздоха в минуту.

К апрелю, когда приходит время выхода из спячки, зверьки могут потерять до 35% своей массы. Практически в этот же момент у них начинается брачный сезон.

"Ежи заранее готовили места для ночлега. Они спят в углублениях, утепленных травой и сухими листьями. Часто белогрудый еж, так же как и обыкновенный, зимует несколько лет в одном и том же укрытии", – отмечается в материале.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет детеныши тайпанов Маккоя, самых ядовитых сухопутных змей на Земле.

Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, столичный зоопарк разводит этих змей уже 12 лет. В коллекции представлены три особи: один самец и две самки. Недавно семейство пополнилось четырьмя детенышами.



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