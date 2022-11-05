В Щукинском парке и Всехсвятской роще появятся павильоны для наблюдения за животными

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Щукинском парке и Всехсвятской роще установят павильоны для наблюдения за птицами и белками, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Их дизайн создан на основе фотографий беседки, стоявшей в центре Щукинского парка в середине прошлого века. Во время работ по реабилитации в этих зонах отдыха уже появились воссозданные беседки, торговые павильоны и навигационные стелы.

Замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников отметил, что все эти парковые элементы создают целостный визуальный образ разрозненных участков Щукинского парка и Всехсвятской рощи и отсылают к историческому прошлому. Также от отметил, что павильоны для наблюдения за животными позволят поддержать традицию местных жителей – размещение в парке кормушек для птиц и белок.

С учетом особенности территории в качестве основного материала павильона применяют клееный брус, поскольку он достаточно прочный. При производстве каждую деталь обработали защитными составами и несколько раз проверили их качество.

Всего появится три павильона: два на участке Всехсвятской рощи вдоль Пехотной улицы, а третий – на территории около станции МЦД-2 Щукинская. Сейчас их собирают на заранее подготовленных площадках, покрытых экологичным материалом. Сперва формируют каркас, затем стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляцию, а затем мягкую кровлю. Уже после приступают к их обшивке.

Мельников сообщил, что павильоны будут шестиугольные, площадью более тридцати квадратных метров и высотой четыре метра. Смотровые окошки будут расположены на разной высоте, чтобы через них можно было наблюдать за животными на разных ярусах.

Внутри появятся скамейки, с которых будет удобно смотреть в нижние окошки, и ступенчатые подиумы, которые помогут подняться до верхних. Рисунок из досок на стенах павильонов будет напоминать перевернутую веточку ели, от которой отходят иголки.

Все павильоны во Всехсвятской роще будут в стороне от основных маршрутов. В них можно будет отдохнуть от городского шума и понаблюдать за жизнью птиц, белок и других животных.

Летом в Щукинском парке и Всехсвятской роще установили киоски и бельчатники. Павильоны высотой три метра имеют прямоугольную форму. Их кровля перекликается с крышами воссозданных беседок, равно как и цветовое оформление, где центральная часть остается белой, а основание и верх представлены в коричнево-сером цвете.

В Щукинском парке киоски располагаются на входах со стороны Щукинской улицы (рядом с Курчатовской школой), площади Академика Курчатова и пересечении улиц Академика Курчатова и Щукинской. При посещении Всехсвятской рощи павильоны можно найти на пересечении Пехотной и Авиационной улиц, а также на входе со стороны Щукинской улицы.



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