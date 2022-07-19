Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12:22

Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские клумбы в столице начали высаживать многолетние цветы. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Наиболее часто встречающимися видами станут фоксы, пионы, лилейник, хоста и астильба.

Отмечается, что при выборе видов растений приоритетным фактором является их устойчивость к московскому климату. Цветы без труда смогут перенести предстоящие холода. Кроме того, перечисленные виды не способны вызвать аллергию у жителей и гостей столицы.

"Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков и скверов. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе", – сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в 2022 году в Москве высадят более 55 миллионов разных цветов. Общая площадь заполняемых клуб составит 880 000 квадратных метров.

Ранее в Москве высадили 35 миллионов однолетних цветов. На городских клумбах появились петунии, бегонии, тагетесы, цинерарии и колеусы. По словам главного агронома ГБУ "Озеленение" Елены Назаровой, выбор растений обусловлен их популярностью в Москве.

Читайте также

Сюжет: "Мой район"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать