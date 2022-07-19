Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские клумбы в столице начали высаживать многолетние цветы. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Наиболее часто встречающимися видами станут фоксы, пионы, лилейник, хоста и астильба.

Отмечается, что при выборе видов растений приоритетным фактором является их устойчивость к московскому климату. Цветы без труда смогут перенести предстоящие холода. Кроме того, перечисленные виды не способны вызвать аллергию у жителей и гостей столицы.

"Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков и скверов. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе", – сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в 2022 году в Москве высадят более 55 миллионов разных цветов. Общая площадь заполняемых клуб составит 880 000 квадратных метров.

Ранее в Москве высадили 35 миллионов однолетних цветов. На городских клумбах появились петунии, бегонии, тагетесы, цинерарии и колеусы. По словам главного агронома ГБУ "Озеленение" Елены Назаровой, выбор растений обусловлен их популярностью в Москве.