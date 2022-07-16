Работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала выполнены на 45%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты на 45% выполнили работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Сейчас проводим работы на улице Дубининской, улице Кожевнической, улице Новокузнецкой и улице Даниловский Вал, что является логичным продолжением проекта по созданию комфортных и функциональных пространств в этом районе", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что на сегодняшний день почти завершены мероприятия по устройству кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, и дополнительной водосточной системы. Также проводятся работы по мощению тротуаров, позже там заменят покрытие проезжей части, организуют парковку, установят свыше 30 современных остановочных павильонов.

Бирюков добавил, что на прилегающих к вокзалу улицах дополнительно высадят 135 деревьев и свыше 740 кустарников, разобьют около 46 тысяч квадратных метров газона.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что после реконструкции площадь Павелецкого вокзала стала востребованным среди москвичей местом досуга. По его словам, горожане отдыхают в тени оригинальных навесов торгового центра и на террасах кафе, гуляют по пешеходным дорожкам.

Он добавил, что в настоящее время идет благоустройство прилегающих к площади улиц.