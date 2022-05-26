Сухой фонтан появится на территории спорткомплекса "Авангард"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На территории стадиона "Авангард" появится сухой фонтан площадью 350 квадратных метров из 150 струй с несколькими режимами работы, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Фонтаны – важный элемент комфортной городской среды. Они делают благоустроенные общественные пространства еще более притягательными", – отметил Бирюков.
Фонтанный комплекс, который расположится на главной аллее, будет состоять из трех частей – круглой диаметром 11 метров и двух прямоугольных длиной 38 и 11 метров. На сегодня специалисты выполнили работы по устройству фундамента основания и армированию стен чаш.
"Под фонтаном оборудуем техническое помещение для насосов и серверной с системой управления включением, выключением и сменой режимов фонтана", – добавил Бирюков.
В дальнейшем начнется прокладка и подключение сетей водоснабжения и водоотведения, оборудование специальных колодцев. Помимо этого, специалисты обустроят пешеходную зону с травмобезопасным перекрытием из решетчатого настила.
Сам фонтан будет светодинамическим: в чашах смонтируют художественную подсветку.
"Более 150 форсунок, расположенных на расстоянии около 1,5 метра друг от друга, будут формировать различные композиции из струй высотой от 2 до 5 метров. Планируется установка парогенератора для создания эффекта тумана и оборудования для музыкального сопровождения", – заключил заммэра.
16 мая специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы. Там началось устройство кабельной канализации, также выполняются работы по созданию системы водостока и восстановлению стадиона.
Благоустройство территории спорткомплекса "Авангард" началось в Москве
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