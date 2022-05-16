Благоустройство территории спорткомплекса "Авангард" началось в Москве

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Восстановим стадион с футбольным полем, реконструируем трибуны, оборудуем площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек", – сказал Бирюков.

По его словам, в настоящее время специалисты приступили к устройству кабельной канализации, также выполняются работы по созданию системы водостока и восстановлению стадиона.

Бирюков уточнил, что на стадионе обновляют покрытие футбольного поля из искусственного газона площадью более семи тысяч квадратных метров. Поле оборудуют подогревом, что позволит использовать его круглый год. Трибунам вернут исторический облик, а в подтрибунном пространстве разместят туалеты для посетителей, раздевалки с душевыми для спортсменов, медпункт и помещения для тренеров.

Кроме того, там оборудуют две игровые площадки для детей, зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута, дорожки для спортивного бега. Для людей старшего возраста обустроят фитнес-зону со специальными тренажерами, местами для отдыха, площадками для игры в петанк и настольных игр.

Бирюков добавил, что на территории спорткомплекса установят большие качели и 55 велопарковок, появятся кафе, павильон проката и сухой фонтан.

Ранее Бирюков рассказал, что в столичном районе Перово началась инженерная подготовка к благоустройству территории спортивного комплекса "Авангард". В составе спорткомплекса появится площадь с амфитеатром, где можно будет проводить соревнования и праздничные мероприятия. Территорию озеленят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

