В Москве высадили 35 миллионов однолетних цветов

09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице высадили свыше 35 миллионов однолетних цветов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Подчеркивающие архитектурный стиль города клумбы преобразили улицы, скверы, парки, бульвары и площади. Город украсили петуния, бегония, тагетес, цинерария и колеус.
Главный агроном ГБУ "Озеленение" Елена Назарова рассказала, что именно эти однолетние растения наиболее востребованы в Москве.
"Эти цветы не только красивы, но и наиболее устойчивы к условиям городской среды. Они хорошо выдерживают перепады температур и кратковременную засуху. Однолетние растения выращивают по определенной технологии, которая позволяет получить здоровую и крепкую рассаду", – пояснила она.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столичных парках в 2022 году расцветет 55 миллионов цветов. По словам мэра, в Москве число цветников увеличилось с 5,5 до 12 тысяч по сравнению с серединой 2000-х годов. При этом площадь цветочных композиций выросла до 88 гектаров.
Столичные власти стремятся сделать все 12 тысяч цветников произведениями ландшафтного искусства. Мэр назвал парк "Зарядье" главным цветником города. Также цветы являются важным украшением ВДНХ. Собянин уточнил, что в этом году там распустятся 1,5 миллиона бутонов – от тюльпанов до роз. Цветы создают уют в парках, украшают городские магистрали, добавляют краски столичным достопримечательностям.
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