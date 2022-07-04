Фестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ 9–10 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 9 по 10 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На главной выставке страны пройдут фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" и многонациональный праздник "Абрикос". Для посетителей подготовили концерты и шоу, спектакли, мастер-классы, игры, ремесленные и гастрономические ярмарки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут познакомиться с традициями народов России и других стран СНГ. Главной площадкой фестиваля станет Центральная аллея ВДНХ, на которой расположены павильоны республик СССР.

"Программа объединит шесть тематических направлений: "Культуру народов", "Совет народов", "Ремесла народов", "Кухню народов", "Детей народов" и "Праздники народов". Кроме того, специально к фестивалю ВДНХ подготовила квест "Место встречи: Москва – ВДНХ", – указано в материале.

Специально для посетителей площадок организаторы подготовили онлайн-путеводитель, чтобы те смогли познакомиться с национальными павильонами и флагманами Музейного города. Кроме того, участники фестиваля смогут выиграть призы.

"Все мероприятия можно посетить бесплатно, некоторые – по предварительной регистрации", – добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в ГУМе открылся десятый по счету фестиваль цветов. Сотни сортов и оттенков украсили фасад здания и центр магазина. Многие цветы были выращены специально для фестиваля. Посетить уникальный сад на Красной площади можно до 11 сентября.