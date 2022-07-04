Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В понедельник, 4 июля, творческие коллективы ТиНАО выступят на Манежной площади столицы в рамках торжественных мероприятий, посвященных 10-летию округа.

Так, в 15:00 начнется выступление творческих коллективов Дома культуры "Первомайское", а с 17:00 до 19:00 на фестивальной сцене пройдет концерт артистов Дома культуры "Солнечный" из поселения Щаповское.

Фестиваль "10 лет. Новая Москва", посвященный юбилею присоединения к Москве Троицкого и Новомосковского административных округов, проходит с 1 по 10 июля на фестивальных локациях в центре столицы.

Мероприятие проходит на Манежной площади и переходе между Манежной площадью и площадью Революции. Посетителей знакомят с туристическими возможностями ТиНАО. Их ждет специальная культурная и гастрономическая программа, увлекательные мастер-классы для детей и продукция предприятий ТиНАО.