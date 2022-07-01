Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к Москве

09:14
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице. В блоге на своем персональном сайте мэр рассказал об основных достижениях города в округе за последние годы.
"Ровно 10 лет назад – 1 июля 2012 года – Москва приросла территориями между Киевским и Варшавским шоссе. Расширение города стало одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту главы города. Оно не было популярным. Но сегодня без новых территорий уже невозможно представить себе Москву", – написал Собянин.
По словам мэра, расширение города было не роскошью, а естественной необходимостью. Собянин отметил, что первый юбилей ТиНАО является большим праздником для столицы. По этому случаю с 1 по 10 июля на Манежной площади и переходе на площадь Революции пройдет фестиваль "10 лет. Новая Москва".
"Гостей ждет обширная культурно-гастрономическая программа: ярмарка товаров от лучших производителей ТиНАО, воркшопы и мастер-классы от образовательных кластеров, выступления театральных и других творческих коллективов Троицкого и Новомосковского округов", – рассказал он.
Собянин отметил, что рестораторы представят блюда из продуктов, выпускаемых агрокомбинатом "Московский" и предприятиями ТиНАО.
"Поздравляю вас с этим важным для Москвы праздником, друзья", – написал мэр.
Как сообщалось, на Манежной площади пройдут концерты в честь 10-летия ТиНАО. Программу откроет заслуженная артистка РФ Наташа Королева. В первый день также выступят лауреат всероссийских и международных конкурсов Инна Каменева и шоу-группа "Параскева". Помимо этого, зрителей ожидают выступления коллективов поселений ТиНАО – коллективы "Центр МоСТа" из Троицка, Первомайского и Мосрентгена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: