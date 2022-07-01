Собянин поздравил жителей ТиНАО с юбилеем присоединения к Москве

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Сергей Собянин поздравил жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы с 10-летним юбилеем присоединения к столице. В блоге на своем персональном сайте мэр рассказал об основных достижениях города в округе за последние годы.

"Ровно 10 лет назад – 1 июля 2012 года – Москва приросла территориями между Киевским и Варшавским шоссе. Расширение города стало одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту главы города. Оно не было популярным. Но сегодня без новых территорий уже невозможно представить себе Москву", – написал Собянин.

По словам мэра, расширение города было не роскошью, а естественной необходимостью. Собянин отметил, что первый юбилей ТиНАО является большим праздником для столицы. По этому случаю с 1 по 10 июля на Манежной площади и переходе на площадь Революции пройдет фестиваль "10 лет. Новая Москва".

"Гостей ждет обширная культурно-гастрономическая программа: ярмарка товаров от лучших производителей ТиНАО, воркшопы и мастер-классы от образова­тельных кластеров, выступления театраль­ных и других творческих коллек­тивов Троицкого и Новомосковского округов", – рассказал он.

Собянин отметил, что рестораторы представят блюда из продуктов, выпускаемых агрокомбинатом "Московский" и пред­прия­тиями ТиНАО.

"Поздравляю вас с этим важным для Москвы праздником, друзья", – написал мэр.

Как сообщалось, на Манежной площади пройдут концерты в честь 10-летия ТиНАО. Программу откроет заслуженная артистка РФ Наташа Королева. В первый день также выступят лауреат всероссийских и международных конкурсов Инна Каменева и шоу-группа "Параскева". Помимо этого, зрителей ожидают выступления коллективов поселений ТиНАО – коллективы "Центр МоСТа" из Троицка, Первомайского и Мосрентгена.