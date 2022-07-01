Какие парки и спортивные объекты появились в ТиНАО за 10 лет

За 10 лет со дня основания в ТиНАО появилось немало необычных парков и благоустроенных площадок для отдыха – всего 23 зоны. Кроме того, увеличилось и количество спортивных объектов. Подробнее – в материале Москвы 24.

Благоустройство и парки

Парк "Красная Пахра". Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Красная Пахра" стала первым масштабным парком на территории ТиНАО, его открытие состоялось 5 ноября 2013 года. На площади в 12 гектаров разместились волейбольная площадка, теннисный корт, футбольное поле с искусственным покрытием, зоны для воркаута и занятий на тренажерах. На территории также проложена освещенная лыжная трасса протяженностью около двух километров, которая летом используется как велодорожка.



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В пойме Алешиного ручья в том же году появился народный парк "Ручеек". В нем сделали спортивные и детские площадки с современными игровыми комплексами, выполненными в морском стиле. Вдоль ручья среди ив и берез обустроили разветвленную сеть пешеходных дорожек на деревянных настилах.



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Рекреационная зона оборудована площадками с резиновым покрытием для футбола, баскетбола, волейбола и настольного тенниса. Ежегодно здесь проводятся соревнования местного и окружного уровней. Также построен амфитеатр, где отмечаются главные праздники. В прудах парка живут утки, карпы и даже черепахи.

В поселении Новофедоровском в 2013 году на площади 15 гектаров был разбит фестивально-прогулочный парк "Сосны". Он разделен на зоны активного отдыха и тихие. На берегах прудов построены деревянные настилы – "мостики рыбака". По всей территории проложены многочисленные дорожки для променада, а также велодорожки. Кроме того, в парке есть место для концертов и других праздничных мероприятий – фестивальная площадь.

Парк "Сосны". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Парк "Рассказовка" в поселении Внуковском был открыт в 2017 году. Там устроили дорожно-тропиночную сеть и велодорожки, оборудовали детские и спортивные зоны. Позднее в парке появилась и веревочная площадка для детей и взрослых площадью 950 квадратных метров, а также веревочный парк на небольшой высоте.

Парк "Рассказовка". Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В том же году провели и комплексное благоустройство Липового парка в Коммунарке. В ходе работ восстановили историческую арку и сделали аллею славы с информацией о жителях поселения, внесших большой вклад в его развитие.



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Два этапа благоустройства претерпела большая прогулочная зона от ЖК "Зеленая линия" до Липового парка: там появились новые освещенные дорожки, скамейки, уличные диваны и урны, велодорожка, а также детская площадка с игровым городком.

Еще один парк "Пыхтино" открыли в 2018 году. Береговую линию реки Ликовы привели в порядок, вокруг пруда поставили беседки для барбекю, сделали пешеходные и велодорожки. На территории также разместили лаундж-зону, обустроили набережную и пристань.



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В поселении Воскресенском с 2018-го проходило благоустройство рекреационной зоны вдоль набережной реки Цыганки и лесопарка. На склоне появился амфитеатр с эстрадной площадью и детская площадка по индивидуальному проекту. На набережной уложили плитку, установили перголу, выполненную из натурального дерева, и длинные скамьи. Недалеко обустроили площадку с качелями, а также настил для йоги. В лесной части парка – футбольное поле с покрытием из искусственной травы и спортивную площадку с тренажерами.

Набережная реки Цыганки в Воскресенском. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осенью 2019 года в спортивный парк открыли в поселении Десеновском: в этом кластере активного отдыха появилось футбольное поле, беговые дорожки, хоккейная коробка и тренажеры. Помимо этого, там теперь можно поиграть в городки, волейбол и баскетбол, воспользоваться велодорожкой и даже памп-треком.



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На месте заброшенного участка в поселении Михайлово-Ярцевском начали благоустройство в 2020 году, и проходило оно в два этапа. После завершения работ пустырь превратился в большой парк с лыжероллерной трассой, канатным игровым комплексом и сетью дорожек и тропинок общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров. Также здесь возвели два пешеходных моста, связывающих парк и жилую зону.



Спортивный парк в поселке "Шишкин лес". Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поселке Киевском в 2020-м тоже провели работы по благоустройству, в ходе которых там очистили водоемы, укрепили и облагородили береговую линию, сделали смотровые, газон, посадили деревья и кустарники, отремонтировали прогулочные дорожки, установили уличные качели для взрослых и заменили оборудование на трассе для скейтбординга.



Парк в поселке Киевский. Фото: портал мэра и правительства Москвы

А "Говоровский лес" был отмечен столичным правительством как лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий.



Парк "Говоровский лес". Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день там уже есть спортивные тропы и экотропа, на всех центральных дорожках установлены освещение и видеонаблюдение. На данный момент преображение парка продолжается.

Спортивные объекты

Ледовый тренировочный центр "Снегирь". Фото: пресс-служба Мосгосстройнадзора

На сегодняшний день на территории ТиНАО – свыше 700 спортивных объектов. Для жителей работают две спортшколы (в Троицке и Щербинке) и восемь учреждений с секциями. Также для горожан доступны Центр физической культуры и спорта, Московская баскетбольная академия и центр "Самбо-70". В целом в округе физической культурой систематически занимаются почти 30% от общего количества жителей, 155,7 тысячи человек – это практически в два раз больше, чем в 2012-м.

Например, в поселении Марушкинском в 2021 году открыли ледовый тренировочный центр "Снегирь". В комплексе, помимо двух ледовых арен, оборудованы сквош-корты, универсальный зал для занятий баскетболом, футболом, волейболом, художественной гимнастикой, тренажерный зал и площадка для единоборств. В центре проводятся и тренировки по 17 направлениям для детей и взрослых.

