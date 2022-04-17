Парк с футбольным полем появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В поселении Михайлово-Ярцевском в ТиНАО появится физкультурно-оздоровительный парк с футбольным полем, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что специалисты обустроят зоны для занятий разными видами спорта, беговые и прогулочные дорожки, информационные щиты.
"Здесь появится футбольное поле с трибунами, зоны для занятий разными видами спорта, беговые и прогулочные дорожки, а также масса других вариантов времяпрепровождения", – приводятся в материале слова Княжевской.
Отмечается, что парк разместится вдоль реки Пахры. Его общая площадь составит около 6,6 гектара.
В материале говорится, что новый парк станет частью спортивной инфраструктуры ТиНАО, которой город уделяет особое внимание.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в ЖК FØRST, который возводится на Симоновской набережной в Москве, воссоздадут уникальный северный ландшафт. По его словам, на одном из флористических островов высадят канадскую иргу, горную сосну и приречный клен. Под это будет отведена территория в более чем 6 тысяч квадратных метров. Архитектор подчеркнул, что зеленые "островки" будут пронизаны сетью прогулочных дорожек.
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