Парк с редким северным ландшафтом появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уникальный северный ландшафт воссоздадут в ЖК FØRST, который возводится на Симоновской набережной в Москве. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам специалиста, на одном из флористических островов высадят канадскую иргу, горную сосну и приречный клен. Под это будет отведена территория в более чем 6 тысяч квадратных метров.

"Для воссоздания природы севера и атмосферы арктической флоры ландшафтные дизайнеры использовали фактурные материалы и северные растения. Необработанные каменные поверхности – природные валуны и тропы оттенят шапками гортензий и резными листьями папоротников", – заявил Кузнецов.

Архитектор подчеркнул, что зеленые "островки" будут пронизаны сетью прогулочных дорожек.

Ожидается, что парк в ЖК FØRST станет концептуальным продолжением Симоновской набережной, которую планируется расширить и состыковать с Крутицкой набережной. На всем протяжении обновленной инфраструктуры также обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Москве проведут экологическую реабилитацию водоема на Битцевской аллее и Хрулева пруда в природно-историческом парке "Битцевский лес". Их очистят от ила и мусора, а также укрепят берега.