Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора" пройдут в Битцевском лесу 16 и 17 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В эти выходные в Битцевском лесу пройдут сразу два кросса от Бегового сообщества. В субботу, 16 апреля, состоится забег с собаками "Быстрый пес", а в воскресенье, 17-го числа, – кросс "Лисья гора".

За несколько лет эти мероприятия успели стать доброй традицией для многих любителей бега и их семей: два раза в год приезжать в Битцевский парк, чтобы отвлечься от городской суеты, поддержать близких и друзей и сделать много памятных фотографий.

"Быстрый пес" – самый массовый забег с собаками, который проходит в столице. Дистанция два километра под силу каждому, а размер и порода собаки не имеют значения, главное – желание хозяина и питомца достичь финиша. Впервые кросс прошел весной 2019 года, и с тех пор интерес к событию только растет: в первом забеге участие приняли около 100 человек, а в этом году на старт вместе с питомцами выйдут около 250 любителей бега. Кроме того, в рамках кросса состоится пятый, финальный этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2021/2022.

Продолжением бегового уик-энда станет "Лисья гора". Традиционно соревнования проходят на кольцевой трассе по грунту и траве. Естественный природный рельеф и динамичные повороты позволяют спортсменам открыть для себя новый формат соревнований, а зрителям – прикоснуться к одной из самых зрелищных дисциплин легкой атлетики. Благодаря организации забега по кругу болельщики могут непрерывно наблюдать за ходом спортивной борьбы, переходя с одной точки на другую.

Принять участие могут все желающие старше 18 лет. В зависимости от возраста спортсменов ждут дистанции от двух до восьми километров. В соответствии с мировой традицией кроссов старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходят раздельно: девушки 18–19 лет пробегут два километра, юноши 18–19 лет и женщины от 35 лет – четыре, женщины 20–34 и мужчины от 35 лет – шесть, а мужчины 20–34 лет – восемь.

На финише все участники кроссов получат памятные значки, а победители – денежный приз.