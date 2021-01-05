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Спорт

08:18

Ледовый центр "Снегирь" введут в эксплуатацию в ТиНАО

спорт строительство

Фото: vk.com/club87169784

Ледовый центр "Снегирь" в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию в январе – марте 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Застройщик подал извещение об окончании строительства ледового тренировочного центра "Снегирь" в ТиНАО Москвы. Объект возводится в деревне Марушкино, участок 2 (НАО, Марушкинское) за счет инвестора", – уточнили в Мосгосстройнадзоре.

Площадь комплекса составит 6,7 тысячи квадратных метров. В нем разместят два катка – полноразмерный, "канадского" формата, и малый. В свободное от занятий время на льду можно будет кататься на коньках.

Кроме того, в ледовом центре оборудуют универсальные и тренажерные залы. В комплексе планируется проводить не только ледовые занятия, но и упражнения из других командных видов спорта.

В декабре 2020 года стало известно, что спортивный комплекс с катком также появится на Летной улице Москвы. Здание будет разделено на три корпуса, каждый из которых будет специализироваться на своих видах спорта.

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