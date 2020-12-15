Медик дал советы для похода на каток в пандемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал в интервью радио Sputnik о мерах предосторожности, которые следует соблюдать на катке в период пандемии.

По словам эксперта, чтобы не снижать защиту от патогенов, следует избегать переохлаждения дыхательных путей.

"Для катания на коньках я бы рекомендовал погоду не холоднее 15 градусов мороза. Если температура будет ниже, то при интенсивном катании есть риск переохлаждения дыхательных путей", – отметил эксперт.

Ачкасов напомнил, что на катке нельзя забывать о социальной дистанции. Особенно это касается раздевалок и зоны проката коньков.

"Если бы я заметил, что в раздевалке социальная дистанция не соблюдается, то я бы сразу ушел или выбрал бы другое время для катания", – добавил он.

Кроме того, доктор медицинских наук сказал и о важности соблюдения масочного режима.

"На крытых катках маски обязательны и в раздевалках, и на льду. А на уличном катке все зависит от плотности. Если два человека на площадке, то можно без маски. Если много народа, то я бы надел маску и на улице", – пояснил Ачкасов.

7 декабря в столице начали работать катки проекта "Московские сезоны". Для входа москвичам и гостям города нужно пройти онлайн-регистрацию.