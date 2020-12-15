Медик дал советы для похода на каток в пандемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал в интервью радио Sputnik о мерах предосторожности, которые следует соблюдать на катке в период пандемии.
По словам эксперта, чтобы не снижать защиту от патогенов, следует избегать переохлаждения дыхательных путей.
"Для катания на коньках я бы рекомендовал погоду не холоднее 15 градусов мороза. Если температура будет ниже, то при интенсивном катании есть риск переохлаждения дыхательных путей", – отметил эксперт.
Ачкасов напомнил, что на катке нельзя забывать о социальной дистанции. Особенно это касается раздевалок и зоны проката коньков.
"Если бы я заметил, что в раздевалке социальная дистанция не соблюдается, то я бы сразу ушел или выбрал бы другое время для катания", – добавил он.
Кроме того, доктор медицинских наук сказал и о важности соблюдения масочного режима.
"На крытых катках маски обязательны и в раздевалках, и на льду. А на уличном катке все зависит от плотности. Если два человека на площадке, то можно без маски. Если много народа, то я бы надел маску и на улице", – пояснил Ачкасов.
7 декабря в столице начали работать катки проекта "Московские сезоны". Для входа москвичам и гостям города нужно пройти онлайн-регистрацию.
Представители Мосгорпарка рассказали, почему появились очереди на катки
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