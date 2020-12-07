Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В понедельник, 7 декабря, в столице начали работать катки проекта "Московские сезоны". Для входа москвичам и гостям города нужно пройти онлайн-регистрацию.
"Сделать это можно на сайте и через приложение "Московские сезоны". Время работы катков: будни с 11:00–22:00, выходные с 10:00–22:00. Время начала сеанса может быть изменено из-за погодных условий", – говорится в сообщении пресс-службы "Московских сезонов".
Как отмечается, посетители смогут арендовать коньки для взрослых и детей. Оплатить услугу можно только наличными. Вход со своими коньками на катки проекта бесплатный.
Узнать правила посещения, расписание работы катков и их адреса можно на сайте проекта.
Ранее врач рассказала, как подготовиться к выходу на каток в условиях пандемии. Эксперт порекомендовала в этом году выбирать для катания на катках время с наименьшей загрузкой площадок. Кроме того, обязательно надевать маски в буфетах и раздевалках, которые могут представлять опасность из-за скопления людей.
Москвичам рассказали о правилах нахождения на катке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: