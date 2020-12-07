Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 7 декабря, в столице начали работать катки проекта "Московские сезоны". Для входа москвичам и гостям города нужно пройти онлайн-регистрацию.

"Сделать это можно на сайте и через приложение "Московские сезоны". Время работы катков: будни с 11:00–22:00, выходные с 10:00–22:00. Время начала сеанса может быть изменено из-за погодных условий", – говорится в сообщении пресс-службы "Московских сезонов".

Как отмечается, посетители смогут арендовать коньки для взрослых и детей. Оплатить услугу можно только наличными. Вход со своими коньками на катки проекта бесплатный.

Узнать правила посещения, расписание работы катков и их адреса можно на сайте проекта.

Ранее врач рассказала, как подготовиться к выходу на каток в условиях пандемии. Эксперт порекомендовала в этом году выбирать для катания на катках время с наименьшей загрузкой площадок. Кроме того, обязательно надевать маски в буфетах и раздевалках, которые могут представлять опасность из-за скопления людей.

