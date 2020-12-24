Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый каток открылся в парке усадьбы "Люблино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта Москвы.

"Новый каток открылся в парке усадьбы "Люблино", который комплексно благоустроили в 2019 году специалисты департамента капитального ремонта города Москвы", – сообщили в пресс-службе.

Ледовая площадка площадью более 860 квадратных метров расположена на Люблинской улице у дома 55. Каток оснащен специальной системой охлаждения. Для его заливки было использовано 80 кубических метров воды.

Ранее в столице открылись катки проекта "Московские сезоны". Для входа москвичам и гостям города нужно пройти онлайн-регистрацию. Посетители могут арендовать коньки для взрослых и детей или взять из дома свои.

Столичные катки с искусственным льдом начали открываться с 27 ноября. В частности, для москвичей уже доступны ледовые площадки на ВДНХ, в Парке Горького и саду "Эрмитаж". Нахождение на катке возможно только при соблюдении всех противоэпидемиологических требований.

