Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый каток открылся в парке усадьбы "Люблино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта Москвы.
"Новый каток открылся в парке усадьбы "Люблино", который комплексно благоустроили в 2019 году специалисты департамента капитального ремонта города Москвы", – сообщили в пресс-службе.
Ледовая площадка площадью более 860 квадратных метров расположена на Люблинской улице у дома 55. Каток оснащен специальной системой охлаждения. Для его заливки было использовано 80 кубических метров воды.
Ранее в столице открылись катки проекта "Московские сезоны". Для входа москвичам и гостям города нужно пройти онлайн-регистрацию. Посетители могут арендовать коньки для взрослых и детей или взять из дома свои.
Столичные катки с искусственным льдом начали открываться с 27 ноября. В частности, для москвичей уже доступны ледовые площадки на ВДНХ, в Парке Горького и саду "Эрмитаж". Нахождение на катке возможно только при соблюдении всех противоэпидемиологических требований.
Москвичам рассказали о правилах нахождения на катке
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