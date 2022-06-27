Многофункциональный центр на тысячу рабочих мест появится в ТиНАО

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Фото: depositphotos/Vladitto
В новом многофункциональном центре в ТиНАО появится около тысячи рабочих мест. Проект реализуют в рамках городской программы по созданию мест приложения труда. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва подписала соглашение о создании рабочих мест в Новомосковском административном округе.
В свою очередь, инвестор возведет в поселении Рязановском многофункциональный центр площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 1,3 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в столице выставят на торги около 1,5 объектов недвижимости. Ефимов добавил, что для продажи на городских аукционах с начала 2022 года передали уже 854 объекта. Общая площадь выставленных на торги лотов составляет 56,4 тысячи квадратных метров.
Кроме того, по словам Ефимова, более 1,2 тысячи инвесторов получили антикризисную помощь от Москвы за два с половиной месяца. Он уточнил, что в городе с марта действуют девять различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере. Заммэра добавил, что большинство заявок касались отсрочки на шесть месяцев платежей по аренде городской недвижимости за второй квартал, а также взносов собственников земли за смену вида ее разрешенного использования.
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