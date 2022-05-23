Два индустриальных квартала появятся на месте бывшей промзоны Кунцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два индустриальных квартала построят на месте бывшей промышленной зоны Кунцево. Это позволит создать около шести тысяч рабочих мест, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что работы по преобразованию двух участков пройдут в рамках проекта "Индустриальные кварталы".

Первый участок расположен между улицами Молодогвардейской и Ивана Франко. Второй участок находится около МКАД – между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова.

"По проекту "Индустриальные кварталы" на территории бывшей промзоны Кунцево реорганизуют два участка общей площадью более 37 гектаров. На эти цели направят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов составит 2,2 миллиарда рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по двум проектам на территории бывшей промзоны планируется построить более 878 тысяч квадратных метров недвижимости.

Он отметил, что свыше 281 тысячи квадратных метров займет современная общественно-деловая и производственная застройка.

"Площадь новых жилых домов превысит 596 тысяч квадратных метров", – уточнил Гаман.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий столицы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит городу получить около 550 тысяч рабочих мест.

Ранее Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны Владыкино построят новый индустриальный квартал с современными спортивными центрами, офисами и гостиницей. Подлежащая реорганизации территория расположена в Отрадном – между Сигнальным проездом и путями Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время там находятся склады и офисы.

