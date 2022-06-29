Концерты к юбилею ТиНАО пройдут на Манежной площади с 1 по 10 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Концерты в честь 10-летия ТиНАО пройдут на Манежной площади с 1 по 10 июля. Программу откроет заслуженная артистка РФ Наташа Королева, сообщает Агентство "Москва".

В первый день также выступят лауреат всероссийских и международных конкурсов Инна Каменева и шоу-группа "Параскева". Помимо этого, зрителей ожидают выступления коллективов поселений ТиНАО – коллективы "Центр МоСТа" из Троицка, Первомайского и Мосрентгена.

1 июля исполняется 10 лет со дня присоединения к Москве областных территорий площадью 148 тысяч гектаров. В результате площадь столицы увеличилась в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что фестиваль шахмат и джаза пройдет в саду "Эрмитаж" с 30 по 31 июля. Главным мероприятием будет шахматная игра – любой желающий сможет потренироваться, сыграв сеанс одновременной игры с гроссмейстером.

В рамках фестиваля также гости смогут посмотреть выступления музыканта Леонида Агутина, Feduk, Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха МС и других известных артистов.

