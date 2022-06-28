Фестиваль шахмат и джаза пройдет в столичном саду "Эрмитаж" 30–31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фестиваль шахмат и джаза пройдет в саду "Эрмитаж" с 30 по 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Главным мероприятием на фестивале будет шахматная игра – любой желающий сможет потренироваться, сыграв сеанс одновременной игры с гроссмейстером.

В рамках фестиваля также гости смогут посмотреть выступления музыканта Леонида Агутина, Feduk, Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха МС и других известных артистов.

Ранее сообщалось, что фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа. Праздник посвятят традиционным искусствам народов России.

В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран из Латинской Америки, Европы и Азии. В первой части выступления им предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй – рассказать о национальных особенностях страны.