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Москва 24

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17:37

Фестиваль Hot Moscow Fest в Москве перенесли на август

досугфестивали

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фестиваль Hot Moscow Fest, который должен был пройти в Москве с 8 по 10 июля, перенесли на конец августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

"Фестиваль Hot Moscow Fest изменил даты и пройдет в конце лета, 26–28 августа", – отмечается в заявлении.

Событие состоится на стадионе "Открытие Банк Арена". В рамках фестиваля выступят около 40 российских исполнителей, хедлайнером мероприятия станет певец Мот.

Кроме того, в рамках Hot Moscow Fest пройдут мастер-классы, лекции и дискуссии. Территория рядом с ареной будет разделена на 11 зон, среди которых барбекю, спорт, музыка, кино и другие, включая детскую.

Ранее сообщалось, что Егор Крид, Елка, группы "Дети Rave" и "Звери" выступят в рамках фестиваля VK Fest, который пройдет 23–24 июля.

VK Fest должен был состояться еще в июле того года, однако из-за СOVID-ограничений в Санкт-Петербурге его пришлось перенести на август, а позже – и вовсе на 2022 год.

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