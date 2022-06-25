На ВДНХ начался фестиваль косплея "Фанерон. Город мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
В рамках Московской недели моды на площадке "Фанерон. Город мечты" на ВДНХ проходит фестиваль косплея.
Гостей ждут у павильона № 36 "Музей кино". В фестивале принимают участие как опытные, так и начинающие косплееры. Также на этой площадке работает маркет с широким выбором аниме-товаров, комиксов и аксессуаров. Проходят бесплатные концерты артистов и диджеев.
В субботу и воскресенье пройдет конкурс на лучший косплей. Отбирать победителей будет профессиональное жюри. Заявки на участие в конкурсе подали больше 80 косплееров со всей страны.
25 июня желающие смогут побывать на мастер-классе по актерскому мастерству Сергея Чехранова "Как подготовиться к выступлению, нюансы". Он начнется в 13:00. В 19:00 пройдет мастер-класс по созданию комикса при участии автора комиксов "Фанерон" Джамили Зульпикаровой. С 13:00 до 16:00 можно будет принять участие в создании декораций и арт-объектов из подручных средств и переработанных материалов.
В 15:00 пройдет мастер-классу по фотокосплею, а в 16:00 начнется занятие, где покажут, как создавать авторские вещи и работать с кожей и металлом. В это же время пройдет танцевальный мастер-класс, а 18:00 состоится презентация новой главы комикса "Фанерон. Город мечты".
В 18:00 начнется мастер-класс, на котором можно будет научиться придумывать образы героев и создавать своих персонажей. Также можно будет посетить игротеку, увидеть постановку со световыми мечами от профессиональных косплееров.
Интерактивный проект для детей и подростков "Фанерон. Город мечты" начал работать в павильоне "Космос" на ВДНХ в мае. Площадка выставки разделена на два пространства. В первом вниманию посетителей представлена постоянная экспозиция, состоящая из различных футуристических инсталляций. В частности, дети могут увидеть реагирующее на касание "Дерево памяти" с визуальными и световыми импульсами, а также инсталляцию, которая поможет любому желающему почувствовать себя героем комикса. Кроме того, здесь проходят танцевальные баттлы, турниры по аркадным играм и VR-представления.
Второе пространство – лаборатория "Фанерон Лаб". Там проходят воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с представителями творческих профессий. Художники, иллюстраторы и сценаристы учат участников создавать комиксы, рисовать в необычных техниках.
Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили порядка 900 заявок из 79 российских городов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.
Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.
Участники "Московского долголетия" представили свои коллекции на Московской неделе моды
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