На ВДНХ открылась интерактивная выставка "Фанерон. Город мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Москонцерта

Интерактивный проект для детей и подростков "Фанерон. Город мечты" начал работать в павильоне "Космос" на ВДНХ, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра напомнила, что многие юные москвичи уже могли ознакомиться с данным проектом на молодежном творческом фестивале, который прошел в Манеже во время новогодних праздников.

"Он представлял собой город будущего, где дети и ребята постарше участвовали в тематических программах, посвященных искусству, архитектуре, спорту, моде и гастрономии. Интерактивная выставка оказалась настолько популярной, что ей решили предоставить постоянную площадку. Теперь она располагается в павильоне "Космос" на ВДНХ", – сказала Сергунина.

В мэрии отметили, что площадка выставки разделена на два пространства. В первом вниманию посетителей представлена постоянная экспозиция, состоящая из различных футуристических инсталляций. В частности, дети смогут увидеть реагирующее на касание "Дерево памяти" с визуальными и световыми импульсами, а также инсталляцию, которая поможет любому желающему почувствовать себя героем комикса. Кроме того, здесь пройдут танцевальные баттлы, турниры по аркадным играм и VR-представления.

"Второе пространство – лаборатория "Фанерон Лаб". Там будут проходить воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с представителями творческих профессий. Художники, иллюстраторы и сценаристы научат участников создавать комиксы, рисовать в необычных техниках и многому другому", – говорится в сообщении.

Отмечается, что идеи посетителей будут реализовываться и станут частью экспозиции, в том числе их представят на онлайн-площадке проекта.

21 мая на ВДНХ прошел фестиваль детских технопарков Москвы. Ребята смогли попробовать себя в программировании и робототехнике, а также познакомиться с современным оборудованием, включая 3D-принтер.