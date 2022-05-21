Более 42 тыс человек приняли участие в Московском велофестивале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Свыше 42 тысяч человек приняли участие в весеннем велофестивале, который состоялся в столице. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.
"В Москве прошел первый в этом году велофестиваль. Больше 42 тысяч человек проехали по живописному маршруту через все Садовое кольцо", – отмечается в сообщении.
Также в фестивальном городке для гостей функционировали интерактивные зоны, фудкорты, умный экоперекресток. В рамках фестиваля играли музыканты, проходили турниры по воркауту, граффити и конкурсы с сувенирами от партнеров.
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в организации мероприятий также принимали участие сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС.
"Каждый год велосипедистов на дорогах Москвы становится на 15–20% больше, и другие участники дорожного движения должны обращать внимание на то, что вокруг них есть велосипеды. Аварий с велосипедами становится меньше, но мы еще много должны сделать для того, чтобы смертность стремилась к нулю", – отметил Ликсутов.
Ранее стало известно, что в Москве также пройдет полумарафон "Забег.РФ". Он стартует 22 мая с Красной площади. Выбрать можно одну из четырех дистанций, начиная от одного километра. Все маршруты проходят по центру, чтобы во время забега можно было рассмотреть достопримечательности. Ожидается, что в полумарафоне примут участие десятки тысяч человек.
Весенний велофестиваль прошел в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: