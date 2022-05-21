Более 42 тыс человек приняли участие в Московском велофестивале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 42 тысяч человек приняли участие в весеннем велофестивале, который состоялся в столице. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

"В Москве прошел первый в этом году велофестиваль. Больше 42 тысяч человек проехали по живописному маршруту через все Садовое кольцо", – отмечается в сообщении.

Также в фестивальном городке для гостей функционировали интерактивные зоны, фудкорты, умный экоперекресток. В рамках фестиваля играли музыканты, проходили турниры по воркауту, граффити и конкурсы с сувенирами от партнеров.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в организации мероприятий также принимали участие сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС.

"Каждый год велосипедистов на дорогах Москвы становится на 15–20% больше, и другие участники дорожного движения должны обращать внимание на то, что вокруг них есть велосипеды. Аварий с велосипедами становится меньше, но мы еще много должны сделать для того, чтобы смертность стремилась к нулю", – отметил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в Москве также пройдет полумарафон "Забег.РФ". Он стартует 22 мая с Красной площади. Выбрать можно одну из четырех дистанций, начиная от одного километра. Все маршруты проходят по центру, чтобы во время забега можно было рассмотреть достопримечательности. Ожидается, что в полумарафоне примут участие десятки тысяч человек.

