Москвичи смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 21 и 22 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Провезти велосипеды в пригородных электричках можно будет бесплатно 21 и 22 мая в связи с проведением весеннего велофестиваля в Москве. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

"Специально для участников весеннего велофестиваля ЦППК и МТППК сделали провоз велосипедов бесплатным 21 и 22 мая – опцией можно воспользоваться в выходные в любое время на любом пригородном направлении. В поездах "Аэроэкспресс" провоз двухколесного транспорта всегда безвозмездный", – отмечается в сообщении.

В ЦППК также отметили, что пассажиры смогут оставить велосипед в тамбуре или в салоне на предназначенных специально для двухколесных транспортных средств креплениях.

Велофестиваль пройдет в субботу, 21 мая. Участники начнут движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. В рамках фестиваля также запланировано выступление ансамблей, выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы, танцевальное шоу, различные мастер-классы и другие активности.

