В России предложили установить общие габариты ручной клади в самолетах

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Представители Общероссийского объединения пассажиров выступили с инициативой установить в самолетах общий минимальный размер ручной клади на уровне 100 сантиметров по сумме трех измерений. В настоящее время данный параметр колеблется у разных перевозчиков от 90 до 120 сантиметров, сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день, согласно существующим федеральным авиационным правилам, максимально разрешенный вес ручной клади для бесплатного провоза – не менее 5 килограммов на одного пассажира.

Однако, по мнению представителей ООП, такие нормы нужны и по отношению к габаритам. В Общероссийском объединении пассажиров уверены, что это улучшит качество обслуживания.

Кроме того, представители ООП выступили с предложением установить минимальный тариф на провоз животных на уровне закона. Уточняется, что в настоящее время минимальная и максимальная стоимость данной услуги отличается в восемь раз.

Позже стало известно, что перевозчики не могли согласиться с общей фиксацией размеров ручной клади в связи с тем, что для большинства это может обернуться пересмотром существующих в компании правил.

Так, в "Аэрофлоте" подчеркнули, что авиакомпании устанавливают нормы в зависимости от собственной бизнес-модели, поэтому они не могут быть общими для всех перевозчиков и воздушных судов. В компании Bain&Company назвали невозможным установление единых габаритов для всех типов самолетов и предоставление гарантии данной услуги.

Ранее туристам дали советы по провозу багажа на самолетах. Основатель и гендиректор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт рекомендовал перед поездкой уточнять у авиакомпаний допустимый вес и размер чемодана, так как у каждого перевозчика установлены свои нормы. Неупакованные вещи эксперт посоветовал пронести в качестве подарков в сумке для покупок из магазинов аэропорта.

