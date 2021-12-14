Туристам дали советы по провозу багажа на самолетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В путешествия необходимо брать только те вещи, которые можно надеть более одного раза, заявил основатель и гендиректор транспортной компании Send My Bag Адам Юарт.

Эксперт также рекомендовал перед поездкой уточнять у авиакомпаний допустимый вес и размер чемодана, так как у каждого перевозчика установлены свои нормы.

"В рождественский сезон может возникнуть соблазн переборщить с праздничной одеждой. Хотя это может внести разнообразие в ваши фотосессии, это, вероятно, сильно повлияет на норму багажа", – приводит слова Юарта издание Express.

По его словам, во время сбора вещей стоит также ограничить количество туалетных принадлежностей. В случае длительной поездки лучше покупать гели для душа и шампунь после полета. В отелях же туалетные принадлежности гостям предоставляют.

Неупакованные вещи Юарт рекомендовал пронести в качестве подарков в сумке для покупок из магазинов аэропорта.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года власти Шри-Ланки обязали иностранных туристов заполнять до вылета онлайн декларации здоровья Health Declaration Form. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

Кроме того, при посадке на рейс нужно предъявлять QR-код в электронном или бумажном виде. После заполнения декларации о здоровье он придет на почту.

