Названы популярные направления для длительных поездок зимой у россиян

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Стали известны популярные направления для длительных поездок зимой у российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Яндекс.Путешествий".

"Оказалось, что самые популярные страны для длительных поездок – Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка. А наиболее популярные направления – Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул", – говорится в сообщении.

Эксперты отметили восстановление интереса россиян к длительным зимним поездкам за рубеж. Так, спрос на них вырос на 20%. Однако это на 60% меньше, чем до пандемии. При этом спрос на Таиланд вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Согласно исследованию, длительные поездки в среднем составляют пять дней, а самые длинные – более трех месяцев. Самыми дешевыми будут авиабилеты в Армению и Турцию (16,2 тысячи), а самыми дорогими – в Таиланд (более 58 тысяч рублей) и США (49 тысяч рублей).

Ранее аналитики сообщили, что в этом году цены на авиаперелеты по России снизились на 10% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Снижение цен коснулось и самых популярных направлений.

