Аналитики зафиксировали снижение стоимости авиабилетов на перелеты по России в пандемию

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

В этом году цены на авиаперелеты по России снизились на 10% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "СберСтрахованием" и аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру, передает ТАСС.

"Средний чек за перелет в одну сторону по России по итогам года (с учетом бронирований на декабрь) составил 7 013 рублей. Это на 10% меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда билет стоил в среднем 7 807 рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на перелеты внутри страны приходится 93% всех проданных билетов. Снижение цен коснулось и самых популярных направлений, например, перелет из Москвы в Сочи в этом году стоил в среднем 5 139 рублей. Это на 13% меньше, чем в 2019 году.

Билеты до Санкт-Петербурга подешевели на 24%, отмечают аналитики, в среднем его стоимость составляет до 3 226 рублей. Цены на билеты до Анапы упали на 19%, до Краснодара – на 9%, говорится в исследовании.

Кроме того, по некоторым направлениям билеты подорожали. Речь идет о перелете в Ростов-на-Дону и Махачкалу. Рост составил 5% и 2% соответственно.

Сократилась и доля вылетающих за границу россиян. Сейчас этот показатель находится на уровне 7%, два года назад он был 17–20%.

Больше всего в текущем году граждане летали в Москву – 23% от общего объема продаж авиабилетов, Санкт-Петербург – 9,9%, Сочи – 7,3%. В топ-10 ведущих направлений также вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

В июле 2021 года аналитики зафиксировали снижение стоимости авиабилетов на российские курорты. Тогда стоимость билетов в Краснодар упала на 34%, Ростов-на-Дону – на 28%, а в Анапу – на 20%. Меньше всего эта тенденция коснулась Геленджика и Симферополя, куда билеты подешевели только на 9%, а также Астрахани.