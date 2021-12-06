В АТОР сообщили о подорожании новогоднего отдыха в Турции

Фото: depositphotos/slava296
Стартовые цены на новогодние туры в Турции в сравнении с декабрем 2019 года увеличились на 14%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Специалисты сравнивали турпакеты на 10 дней с вылетами в самом конце декабря.
"По сравнению с новогодними турами с вылетом в конце 2019 года стартовые цены на 10-дневные турпакеты в этом году изменились следующим образом: Турция – плюс 14%, Мальдивы – плюс 25%, ОАЭ – плюс 35%, Доминикана – плюс 39%, Куба – плюс 47%, Мексика – плюс 59%", – говорится в сообщении.
Сейчас самыми доступными по стоимости направлениями специалисты называют Сочи, Стамбул и Анталью.
Ранее сообщалось, что около 40% российских туристов задумались об отказе от путешествий в период новогодних праздников из-за коронавирусных ограничений.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что отношение граждан к мерам безопасности разделилось примерно поровну. Порядка 40% стали более взвешенно принимать решения и планировать поездки за границу. При этом аналогичное количество россиян не собираются отказываться от путешествий ни при каких обстоятельствах.
На "Красной поляне" открылся горнолыжный сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: