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Туризм

10:19

В АТОР сообщили о подорожании новогоднего отдыха в Турции

туризм

Фото: depositphotos/slava296

Стартовые цены на новогодние туры в Турции в сравнении с декабрем 2019 года увеличились на 14%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Специалисты сравнивали турпакеты на 10 дней с вылетами в самом конце декабря.

"По сравнению с новогодними турами с вылетом в конце 2019 года стартовые цены на 10-дневные турпакеты в этом году изменились следующим образом: Турция – плюс 14%, Мальдивы – плюс 25%, ОАЭ – плюс 35%, Доминикана – плюс 39%, Куба – плюс 47%, Мексика – плюс 59%", – говорится в сообщении.

Сейчас самыми доступными по стоимости направлениями специалисты называют Сочи, Стамбул и Анталью.

Ранее сообщалось, что около 40% российских туристов задумались об отказе от путешествий в период новогодних праздников из-за коронавирусных ограничений.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что отношение граждан к мерам безопасности разделилось примерно поровну. Порядка 40% стали более взвешенно принимать решения и планировать поездки за границу. При этом аналогичное количество россиян не собираются отказываться от путешествий ни при каких обстоятельствах.

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