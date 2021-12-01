В РСТ дали рекомендации туристам, отправляющимся за границу в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МИД, Роспотребнадзор и Совфед призывают российских туристов отказаться от поездок в другие страны на новогодние праздники из-за риска закрытия границ. Однако для тех, кто все же решил уехать, есть ряд рекомендаций, сообщает "Газета.ру".

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, следует брать во внимание правила въезда в ту или иную страну и понимать, что на сегодняшний день должны быть дополнительные страховки.

"Есть несколько рекомендаций. Первое – отправляться в путешествие через туроператоров и турагентов, которые делают организованные путешествия. В случае закрытия страны, как это было в этом году в Турции и в начале пандемии, именно турагенты и туроператоры вывозили туристов по четкому регламенту", – уточнил эксперт.

Кроме того, по словам Горина, для путешествий нужно выбирать те страны, которые открыты Оперштабом РФ и лететь прямыми рейсами в места, с которыми разрешены туристические обмены.

На данный момент таких направлений больше 70, из которых около 20 представляют большой интерес для поездок. Касаемо перелетов с пересадками, то это всегда определенный риск, так как в случае каких-либо ограничений авиакомпании могут по решению властей установить новые правила, считает эксперт.

Также в период пандемии коронавируса, помимо медицинской страховки, правильно будет приобрести страховку от невыезда.

"Стоит она от 1 до 5% от стоимости турпакета и защищает в том числе на тот момент, если еще до поездки на территории России кто-то из участников заболел и у него диагностировали коронавирусную инфекцию или другие заболевания, которые не позволяют отправиться в путешествие", – рассказал специалист.

Вице-президент РСТ также отметил, что решившим отправиться в поездки российским туристам, которые не используют услуги туристических агентств, нужно иметь определенную финансовую подушку.

"В случае самостоятельного путешествия нужно иметь достаточно финансовых средств для оплаты проживания в случае закрытия страны, куда путешественник вылетел", – пояснил специалист.

Эксперт уточнил, что следует учитывать, что в период ограничений полетов самостоятельные туристы на момент изменений, которые могут произойти, покупают по коммерческой цене новые авиабилеты. Они обычно стоят дороже, так как количество рейсов ограниченно.

Горин привел пример ситуации в ЮАР.

"Если средний чек раньше стоил 40–80 тысяч рублей за билет туда и обратно, то сейчас средний чек на вывозном рейсе составляет 111 тысяч за билет в одну сторону", – объяснил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не выезжать за рубеж и провести новогодние праздники дома. По ее словам, в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" ситуация с закрытием границ разных стран постоянно меняется. Поэтому у туристов есть реальный риск столкнуться с большим количеством проблем вместо отдыха.

